Приостановлено членство в "Единой России" известного тюменского политика, попавшегося на охоте на беременных косуль

Приостановлено членство в "Единой России" тюменского предпринимателя, председателя комитета по рекламе Торгово-промышленной палаты Тюменской области Виталия Красноштанова, которого подозревают в незаконной охоте, сообщила Накануне.RU глава пресс-службы регионального отделения партии Виктория Герасимюк.

Решение об этом принято на заседании президиума регионального отделения партии, состоявшемся 20 февраля.

Напомним, Красноштанов оказался в числе браконьеров, задержанных ночью 20 февраля в Далматосвском районе Зауралья. В автомобиле было несколько человек – помимо Красноштанова незаконной охотой, предположительно, занимались его друзья, также бизнесмены и известные в Тюмени люди. Их фамилии не раскрываются. Браконьеров задержали, а в багажнике автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, нашли убитых беременных косуль. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, в тот же день лишён партийного билета экс-глава Тюмени Дмитрий Еремеев, получивший "условку" за смерть в аварии двоих людей.