21 Февраля 2019
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Общество В России

Forbes назвал имя второй женщины-миллиардера в России

Владелица и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук стала-второй женщиной миллиардером в России, сообщает Forbes.

Ее интернет-магазин в 2019 году занял четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний рунета, получив оценку стоимости в $1,2 млрд.

До сих пор единственной женщиной-миллиардером в России была президент компании Inteco Managemen Елена Батурина.

В октябре Бакальчук вошла в список богатейших женщин России с состоянием $600 млн. В рейтинге она потеснила со второй позиции Елену Рыболовлеву, бывшую жену миллиардера, владельца и президента футбольного клуба "Монако" .

Wildberries - российский международный интернет-магазин одежды, обуви, товаров для дома и других товаров. Помимо РФ работает также в Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Основан в 2003 году и управляется ООО "Вайлдберриз" со штаб-квартирой в Москве и деревне Мильково (Московская область).

Крупнейший интернет-магазин РФ по итогам 2016 и 2017 годов. Продажи за весь 2016 год оценивались в 45,6 млрд руб.

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Forbes назвал имя второй женщины-миллиардера в России

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Теги: Wildberries, Татьяна Бакальчук



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