КСП Севастополя насчитала ущерб для городского бюджета от действий чиновников свыше 15 млн

В Законодательном собрании Севастополя был озвучен отчет аудиторов контрольно-счетной палаты города (КСП), материалы которого свидетельствуют о многочисленных нарушениях в действиях чиновников, начиная с 2017 года. Среди выявленных нарушений – неэффективное расходование бюджетных средств при благоустройстве территорий, низкий уровень исполнения городских программ, ущерб бюджету в 15,6 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Что характерно, на заседание комиссии по бюджету снова не явились чиновники профильных комитетов правительства Севастополя, ранее губернатор Дмитрий Овсянников устным распоряжением запретил подчиненным выступать в стенах заксобрания.

Между тем специалисты КСП выявили и озвучили неоднократные факты нарушения законодательства при обустройстве детских и спортивных площадок, внутриквартальных дорог и придомовых территорий, о чем честно доложили депутатам и председателю бюджетного комитета Вячеславу Аксенову.

Под претензии попали действия чиновников департамента городского хозяйства, ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" и еще девять управляющих организаций. По мнению аудиторов, не были взысканы 14 млн руб. штрафов и пеней с компаний и организаций, которые по закону должны были пополнить городскую казну. Департаментом городского хозяйства не было обеспечено эффективное освоение выделенных средств в объеме 213 млн руб. (36,1% об общего объема), общий ущерб от выявленных нарушений превысил сумму в 15 млн руб.

Отчет о вскрывшихся фактах был направлен, как уточнили в пресс-службе Законодательного собрания Севастополя, губернатору города, в прокуратуру и в региональное управление ФАС.

В январе Накануне.RU рассказывало о разразившемся в Севастополе скандале после заявлений руководителя контрольно-ревизионного управления правительства Сергея Елизарова, которые касались попыток банкротства и распродажи за бесценок имущества "Севастопольского морского порта". В губернаторском окружении тогда заявляли, что Елизаров якобы мстит руководству за выговоры по работе и попытку увольнения.