21 Февраля 2019
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Политика Свердловская область Уральский ФО

Коммунисты пойдут к Чайке и Куйвашеву, чтобы остановить "беспредел" в думе Асбеста

Руководство фракции КПРФ намерено обратиться к генпрокурору РФ Юрию Чайке и к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву по поводу "беспредела" в думе Асбеста, где уже два месяца не было заседаний, а депутатов-коммунистов пытаются лишить мандатов. Такое заявление сделал заместитель председателя партии, депутат Госдумы Юрий Афонин. Соответствующее видео опубликовал коммунист Александр Ивачев "Вконтакте", передает корреспондент Накануне.RU

Отметим, что "красная дума" Асбеста сейчас состоит из большинства коммунистов. А остальные депутаты думы требуют досрочно прекратить полномочия действующего председателя-коммуниста Андрея Самарина. Также мандата пытаются лишить коммунистку Наталью Крылову. 7 февраля к думцам приезжал вице-губернатор области Сергей Бидонько и грозил роспуском. Однако и после этого дума не смогла собраться.

По словам Афонина, Крылову хотят лишить мандата из-за недостоверных сведениях в декларации о доходах.

"Ее хотят лишить мандата за то, что она несколько раз ночевала с ребенком у своей мамы. То есть у нас по нынешнему пониманию законов и местной прокуратуры и руководства Свердловской области женщине с ребенком у мамы ночевать нельзя. Они говорят, что надо было в декларации указать, что вы пользуетесь этим имуществом", - говорит депутат. - Такого безобразия и беспредела мы не видели.

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Коммунисты пойдут к Чайке и Куйвашеву, чтобы остановить "беспредел" в думе Асбеста

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Теги: дума Асбеста, КПРФ, Александр Ивачев, Юрий Афонин, Юрий Чайка, Куйвашев



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