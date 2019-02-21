21 Февраля 2019
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Общество Ямало-Ненецкий АО

На Ямале уполномоченный по правам ребёнка нашёл изъяны в системе профилактики подростковой преступности

На заседании заксобрания Ямала уполномоченный по правам ребёнка Данило Трубицын рассказал о том, сколько детей совершают преступления или становятся их жертвами, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Количество совершённых подростками преступлений снизился на 5,6%. Подавляющее большинство из них – кражи. На 3% выросло число преступлений, совершённых в группе или при участии детей. На 4,8% выросло число преступлений против детей. Большинство – 107 – отсутствие выплат алиментов. Количество ДТП с участием детей в 2018 г. выросло с 52 до 68. На пешеходных переходах в прошлом году сбили 17 детей.

19 февраля секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании в Тюмени заявил, что в УрФО в 2018 г. число особо тяжких преступлений, совершённых несовершеннолетними, выросло на четверть. Значительное увеличение – более 55% – отмечается в Челябинской и Тюменской областях.

"Почти каждый третий подросток, преступивший уголовный закон, ранее имел криминальный опыт", - сказал Патрушев.

С просьбой прокомментировать эту информацию относительно Ямала обратился к Трубицыну депутат Иван Вершинин. Парламентарий отметил такой рост, в частности, относительно Шурышкарского района.

"Есть вопросы. Они связаны с работой профилактики. Кратный рост преступности дают одни и те же подростки. Система профилактики работает некачественно в отношении двух-трёх несовершеннолетних, арестовать их нельзя, дети не понимают приводов в полицию и совершают преступления повторно – известен случай, когда один человек совершил семь преступлений. Вскоре мы с прокуратурой и комиссией по делам несовершеннолетних выясним причины и попробуем найти рецепты для каждого муниципалитета", - сказал Трубицын.

Данило Трубицын(2019)|Фото: www.zsyanao.ru

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На Ямале уполномоченный по правам ребёнка нашёл изъяны в системе профилактики подростковой преступности

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Теги: Данило Трубицын, подростковая преступности



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