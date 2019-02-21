Сумасшедший и расист: Трамп и Сандерс обменялись оскорблениями из-за выборов

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление демократа Берни Сандерса о решении принять участие в выборах главы государства в 2020 году.

В твиттере американский лидер пожелал удачи своему сопернику, назвав его "сумасшедшим".

Ответ Сандерса не заставил себя ждать. "Сумасшествие - это когда у нас президент - расист, сексист, ксенофоб и мошенник", - написал демократ.

Берни Сандерс

Ранее американский сенатор заявил о своем решении снова принять участие в президентских выборах в США. По его словам, его предвыборная кампания 2016 года начала "политическую революцию", в 2020 году эта революция завершится, пишет Regnum.

В 2016 году Сандерс официально поддержал кандидатуру Хиллари Клинтон в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии. До этого политик проводил собственную избирательную кампанию и долгое время был фактически единственным соперником Клинтон по партии.

Трамп называл Клинтон и Сандерса "частью коррумпированной системы" прежнего президента США Барака Обамы.