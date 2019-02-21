Основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинение в мошенничестве

СМИ сообщили, что основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинение.

Напомним, дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный" было возбуждено Следственным комитетом России в середине февраля. В рамках расследования были задержаны сам Калви и еще несколько человек.

Как сообщил источник ТАСС в следственных органах, сегодня Майклу Калви было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере в составе группы).

"Следствие намерено сегодня предъявить обвинение и остальным фигурантам по делу", - уточнил собеседник агентства.

Опрошенные Накануне.RU эксперты полагают, что дело Калви связано не с политикой, а со спором хозяйствующих субъектов в банке "Восточный".