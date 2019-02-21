УПЦ назвала реальную статистику уходов общин в раскол

На данный момент в раскольническую "единую церковь" Украины добровольно перешли 36 приходов канонической УПЦ, из которых 23 - вместе со священнослужителями. Это составляет 0,3% от всех приходов УПЦ. Об этом заявил на канале "Наш" глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

Он опроверг сведения, озвучиваемые украинскими СМИ, что в раскол ушли уже более 300 приходов УПЦ.

В то же время, помимо добровольных переходов, документируются случаи бандитских захватов храмов. Всего после объединения раскольников их зафиксировано 23.

"Территориальная община просто собралась в клубе, проголосовала за то, что она хочет перейти в "ПЦУ", там, на этом голосовании, не было представителей УПЦ, которые ходят в этот храм, а ночью или вечером с помощью болгарки были спилены замки и заменены. Поэтому храм перешел под контроль территориальной общины. Насколько это законно, я думаю, нет необходимости даже говорить", - сказал епископ.

Он назвал и третью группу случаев - когда территориальная община решила за верующих уйти в раскол, а религиозная община вместе со священником решила остаться в лоне Церкви. Уже зафиксировано 29 таких случаев.

Таким образом, всего произошли 88 случаев или добровольных переходов, или силовых захватов храмов, или незаконных решений местных властей.

Ранее замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что есть более ста конфликтных ситуаций, когда верующих и настоятелей местные власти тем или иным способом принуждают уйти в раскол. Вероятно, власти Киева включают в статистику "переходов" все эти случаи.

На днях украинский президент Петр Порошенко заявил, что в раскол ушли 320 приходов, и призвал продолжать этот процесс. Всего в УПЦ более 12 тыс. приходов. Новая волна атак на храмы УПЦ началась с объединительного собрания раскольников, которое произошло 15 декабря.