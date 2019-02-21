С Курского вокзала в Москве минувшей ночью эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

Минувшей ночью около 400 человек эвакуировали с Курского вокзала в Москве из-за угрозы минирования, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на экстренные службы города.

Отмечается, что угроза не подтвердилась. "Все чисто", - сказал представитель служб.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе в Москве из-за сообщений о минировании было эвакуировано около пяти тысяч человек. Звонки поступили в десятки объектов. Эвакуированы были сотрудники радиостанции "Русское радио", телеканала "Звезда", Кроме того, людей вывели из здания "Всероссийского научно-исследовательского института телевидения и радиовещания" (ВНИИТР) и двух столичных бизнес-центров.

Напомним, по российским регионам идет новая волна телефонного терроризма.

В начале февраля в Москве и Подмосковье после анонимных звонков с угрозами "минирования" силовики проверили около 50 объектов, среди которых торговые центры, школы и административные здания.