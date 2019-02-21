Богатая кошка-наследница Карла Лагерфельда надела траур

Кошка Шупетт, которая принадлежала скончавшемуся на этой неделе дизайнеру Карлу Лагерфельду, "опубликовала" в Instagram новый пост (у кошки, к слову, более 225 тыс. подписчиков (хотя еще в день смерти Карла их было 177 тыс.).

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На черно-белом фото кошка предстала в траурной черной шляпке с вуалью. "Спасибо всем за ваши слова соболезнования. С холодным и разбитым сердцем я ухожу в траур", - написала Шупетт.

Пока остается неизвестным, кому глава модного дома Chanel завещал свое состояние (около 200 млн евро), но ранее он несколько раз заявлял о намерении сделать Шупетт своей наследницей, поскольку любил он в последние годы, по собственному признанию, только ее.