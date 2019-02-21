Киев: Предприятия ДНР и ЛНР по-прежнему платят налоги на Украине

Предприятия ДНР и ЛНР продолжают платить налоги и сборы в бюджет Украины. Об этом заявила глава казначейской службы Украины Татьяна Слюз.

По ее словам, сумма исчисляется миллиардами гривен. Она назвала 7-8 млрд. Речь идет о предприятиях, перерегистрированных на территории, подконтрольной украинским властям, но производственные мощности которых находятся в ДНР и ЛНР.

"Сумма полученных средств зачисляется на счета военно-гражданских администраций областей", - сказала Слюз.

Таким образом, многие предприятия Донбасса фактически продолжают оплачивать войну Украины против себя. Об этом говорит и тот факт, что порядка половины продуктов питания, произведенных в ДНР, имеют на своих упаковках адрес: Украина, Донецк.

В то же время сумма уплачиваемых налогов сильно сократилась. По данным фискальной службы Украины, в 2014 году предприятия на территории ДНР и ЛНР уплатили на Украине 23 млрд грн. Практически весь год все они еще действовали в правовом поле Украины. В 2015 году сумма составила 10 млрд, в 2016 году - 3 млрд, в 2017-м - около 2 млрд. Поэтому данные Слюз о 7-8 млрд, видимо, охватывают период в несколько лет.

Напомним, на большинстве промышленных предприятий ДНР и ЛНР 1 марта 2017 года было введено внешнее управление, а они перерегистрировались в республиках.