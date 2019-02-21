21 Февраля 2019
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Real Gangsta: сибирский рэпер ограбил своих фанатов после концерта

Полиция в Новокузнецке возбудила уголовное дело против рэпера, ограбившего своих поклонников. Теперь "гэнгста" может угодить в тюрьму.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД РФ по Кемеровской области, к правоохранителям обратились два молодых человека и рассказали, что на них напали и отобрали два мобильных телефона и 2 тыс. руб. Очень скоро полицейские выяснили, что накануне потерпевшие приехали в один из ночных клубов в Куйбышевском районе на выступление местного рэпера. После концерта поклонники решили лично пообщаться с ним, но того это разозлило и он несколько раз ударил, а затем и ограбил собственных фанатов.

Сыщикам был известен лишь сценический псевдоним горе-артиста. Сотрудники уголовного розыска опросили поклонников новокузнецкого рэпа и вскоре узнали данные подозреваемого: им оказался 19-летний местный житель.

Полицейские задержали его и изъяли оба "мобильника", а вот похищенные деньги тот успел пропить. В дальнейшем рэпер полностью признал свою вину и пояснил, что напал на поклонников "в наказание за назойливость".

Сейчас против него возбуждено два уголовных дела. Исполнителю грозит четыре года колонии.

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Real Gangsta: сибирский рэпер ограбил своих фанатов после концерта

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Теги: рэпер, ограбление, Новокузнецк



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