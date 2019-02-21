21 Февраля 2019
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В России снят запрет на поставки мяса из Германии

В России снят запрет на поставки мяса из Германии. Такие данные содержатся в материалах Россельхознадзора.

Ограничения, действующие с 2013 года из-за нарушения российских ветеринарных требований, отменены с 20 февраля.

Однако ввоз немецкого мяса (охлажденной говядины, свинины и мяса птицы) все равно невозможен из-за действия продуктового эмбарго, введенного в 2014 году.

Как сообщало Накануне.RU, Россельхознадзор за три года уничтожил более 26 тыс. тонн санкционной продукции, ввезенной в Россию из стран, подпавших под продэмбарго.

Напомним, в 2014 году Россия в ответ на санкции запретила ввоз на свою территорию ряда продовольственных товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.Позже в этот список были добавлены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Украина. Запрет продлевается каждый год.

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В России снят запрет на поставки мяса из Германии

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Теги: эмбарго, мясо, россельхознадзор, Германия



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