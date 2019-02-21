На Южном Урале в 2019 году появится национальный парк "Зигальга"

В 2019 году в Челябинской области в рамках реализации "майских" указов президента появится третий по счету национальный парк "Зигальга", сообщили Накануне.RU в пресса-службе губернатора.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию РФ сообщил, что в этом году откроются новые национальные парки, в том числе и в Челябинской области.

"Но хочу заострить внимание: у многих особо охраняемых территорий границы до сих пор четко не определены, режимы регулирования не соблюдаются. Поручаю Минприроды провести детальную ревизию. Все заповедные территории должны быть поставлены на кадастровый учет", - подчеркнул он.

Проект создания национального парка "Зигальга" в ноябре прошлого года был поддержан местными жителями на общественных слушаниях. Его площадь около 45 тыс. га. Он граничит с Южно-Уральским заповедником, национальным парком "Зюраткуль" и хребтом Нургуш, с природным парком "Иремель".

"Зигальга" – это уникальная природная зона, богатая редкими видами растений и животных, которые необходимо сохранить для жителей нашего региона и страны. Мы должны не только беречь уникальную и типичную природу, а также заниматься ее восстановлением и развивать экологический туризм и просвещение наших граждан", – подчеркнул Борис Дубровский.