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Общество Тюменская область

Экс-главу Тюмени, получившего "условку" за смерть в аварии двоих людей, исключили из "ЕР"

Экс-главу Тюмени Дмитрия Еремеева, получившего срок за участие в смертельной аварии, исключили из "Единой России", сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Решение принял президиум регионального парийного политсовета, поскольку Еремеев получил условный срок за гибель в аварии двоих людей. 18 июля прошлого года членство в партии было приостановлено.

Напомним, Еремеев 23 июня 2018 года, совершая на "Тойоте" обгон на трассе, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой "Тойотой", оба пассажира которой погибли на месте. У одной из жертв остались четверо детей и беременная жена. Ранее уголовное дело за примирением сторон было прекращено (Еремеев выплатил родственникам жертв крупные денежные компенсации). Однако мягкое наказание за случившееся – штраф в 160 тыс. руб. – вызвало большой общественный резонанс, и прокуратура отправила дело на пересмотр, а первый приговор был отменен.

Дмитрий Еремеев, пересмотр уголовного дела, суд(2019)|Фото: Накануне.RU

Как выяснилось в ходе повторного следствия, Еремеев находился в своем автомобиле не один, а с тремя местными юношами, которых он подобрал на трассе, чтобы подбросить в город. На суде они дали показания, что экс-чиновник ехал со скоростью в 120-140 километров в час, однако сам Еремеев утверждает, что скорость была ниже. Кроме этого гособвинитель указал на детализацию звонков Еремеева, согласно которой, во время удара на телефон был совершен звонок. В итоге суд наказал его тремя годами условно.

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Экс-главу Тюмени, получившего "условку" за смерть в аварии двоих людей, исключили из "ЕР"

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Теги: Дмитрий Еремеев, Единая Россия, исключение из партии



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