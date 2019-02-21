21 Февраля 2019
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На предприятии "Евраза" в Нижнем Тагиле травмировался рабочий. Прокуратура ведет проверку

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила организовала проверку в связи с травмированием работника подрядной организации АО "ЕВРАЗ НТМК" - ООО "МММ Д2" на производстве. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства, несчастный случай произошел 19 февраля.

"При проходе газорезчика ООО "МММ Д2" по настилу стационарной площадки на участке доменной печи №6, расположенной на территории АО "ЕВРАЗ НТМК", после обеденного перерыва к месту производства работ, секция стационарной площадки скантовалась и работник упал вниз с высоты приблизительно 4 метра вместе с секцией площадки", - рассказали в прокуратуре.

В результате падения газорезчик, по предварительным данным, получил травматическую ампутацию одного пальца руки, а также ушиб головы и грудной клетки. Степень тяжести травм пока уточняется.

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На предприятии "Евраза" в Нижнем Тагиле травмировался рабочий. Прокуратура ведет проверку

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Теги: травма, рабочий, ЕВРАЗ, проверка



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