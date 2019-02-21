Четверо уральцев жестоко убили мужчину, чтобы похитить трубу от пылесоса

На Среднем Урале перед судом предстанут четверо мужчин, обвиняемые в целом ряде преступлений, среди которых убийство, похищение человека и другие. Поводом стал некий долг.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в мае 2018 года злоумышленники ворвались в квартиру жителя Кировграда и стали требовать 14 тысяч рублей, которые тот якобы был должен одному из них. Затем мужчину отвезли в лес, где обвиняемые, избивая свою жертву, продолжили требовать деньги.

В конце уралец был убит, а его труп спрятали в лесном массиве. После этого преступники вернулись в квартиру потерпевшего, откуда похитили три мобильных телефона и металлическую трубу от пылесоса.

Расследование завершено. Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.