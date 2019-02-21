Четверо уральцев жестоко убили мужчину, чтобы похитить трубу от пылесоса

21 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Четверо уральцев жестоко убили мужчину, чтобы похитить трубу от пылесоса

На Среднем Урале перед судом предстанут четверо мужчин, обвиняемые в целом ряде преступлений, среди которых убийство, похищение человека и другие. Поводом стал некий долг.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в мае 2018 года злоумышленники ворвались в квартиру жителя Кировграда и стали требовать 14 тысяч рублей, которые тот якобы был должен одному из них. Затем мужчину отвезли в лес, где обвиняемые, избивая свою жертву, продолжили требовать деньги.

В конце уралец был убит, а его труп спрятали в лесном массиве. После этого преступники вернулись в квартиру потерпевшего, откуда похитили три мобильных телефона и металлическую трубу от пылесоса.

Расследование завершено. Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Четверо уральцев жестоко убили мужчину, чтобы похитить трубу от пылесоса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: убийство, пылесос, Средний Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 134

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети