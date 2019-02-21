21 Февраля 2019
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Общество Пермский край

Решетников дал поручения кабмину Прикамья по итогам послания Путина

Губернатор Пермского края Максим Решетников детализировал послание Владимира Путина – дал поручения кабмину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
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Глава региона попросил крайне внимательно проанализировать поставленные Путиным задачи и в ближайшие две недели представить планы их реализации. В частности, Решетников заявил, что большой блок вопросов послания посвящен мерам дополнительной социальной поддержки населения. Здесь, по словам губернатора, важно корректно информировать людей о том, на какие виды поддержки они могут рассчитывать.

Также он отметил, что необходимо продолжить создание научно-образовательного центра (НОЦ). Он должен появиться в Перми уже в этом году. Эта работа получила федеральную поддержку. Большую работу в этом направлении провели, в том числе, и вузы.

"Среди регионов была сильная конкуренция за эту возможность. Мы представили концепцию, теперь нужно работать дальше", – сказал Решетников.

Напомним, накануне в послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин заявил что в течение трёх лет научно-образовательные центры должны быть созданы в 15 субъектах страны. По словам главы государства, первые пять научных центров появятся уже в этом году. Три из них – в Тюменской, Белгородской областях и в Пермском крае – готовы почти полностью и должны быть запущены в этом году.

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Решетников дал поручения кабмину Прикамья по итогам послания Путина

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Теги: Максим Решетников, правительство Пермского края



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