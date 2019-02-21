Реестр азартных игроков создадут в России

Министерство финансов России разработало законопроект, который предполагает создание списка граждан, страдающих игровой зависимостью.

Как пишут "Известия", этим займутся букмекерские конторы и тотализаторы. В список войдут недееспособные граждане, которых внесли туда опекуны.

Также человек, который осознает у себя тягу к азарту, может добровольно написать заявление о включении в данный список. В этом случае есть возможность ограничить свои ставки.

Напомним, игорный бизнес с 2009 года запрещен в России почти везде. Исключение составляют лишь четыре специально организованные зоны в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области.

В 2013 году Владимир Путин подписал поправки в Гражданский кодекс, которые расширяют основания для ограничения граждан в дееспособности. В частности, такой вердикт будет вынесен, если суд признает, что пристрастие взрослого гражданина к азартным играм ставит его семью в тяжелое материальное положение. Доходами таких граждан будут распоряжаться попечители, назначенные судом.