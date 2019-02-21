В Прикамье сельское поселение взбунтовалось против объединения в городской округ

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании рассмотрели четыре законопроекта об образовании новых муниципальных образований: в регионе появятся сразу четыре городских округа: Верещагинский, Осинский, Чернушинский, Суксунский, передает корреспондент Накануне.RU.

Переходный период для преобразования установлен до 1 января 2020 года. За это время в новых муниципальных образованиях будет сформирован представительный округ - дума городского округа.

Все четыре проекта были поддержаны большинством депутатов. Широкое обсуждение вызвала инициатива об образовании Верещагинского городского округа. Депутат от ЛДПР Олег Постников сообщил, что во фракцию обратились жители поселка Зюкайка и попросили ЛДПР не поддерживать образование городского округа. Активисты из поселка собрали 1022 подписи против объединения поселения с районом.

Глава Верещагинского района Сергей Кондратьев заявил, что 30% от этих подписей можно счесть недействительными: якобы несколько подписей были сделаны одним и тем же человеком, кроме того, по словам главы района, вопросы при сборе подписей людям задавали некорректно. Депутат от КПРФ Владимир Корсун попросил главу района разъяснить историю с иском в суд от активистов. В ответ было сказано, что инициативная группа жителей пыталась добиться проведения референдума по вопросу укрупнения муниципалитета. Однако им было отказано в референдуме, поскольку на выборах Зюкайка традиционно показывает низкую явку. Между тем, затраты на организацию референдума составят полмиллиона рублей, а потому власти сочли проведение референдума нецелесообразным

Также парламентарии позволили выступить общественнику Сергею Ухову, выступающему против преобразования района в городской округ.

"Губернатор Пермского края Максим Решетников неоднократно говорил, что объединение районов должно вестись только с согласия жителей. Институт общественных слушаний себя не оправдал. Основная часть жителей даже не знала о слушаниях и власти ничего не сделали для информирования. Вопрос о согласии населения вообще не выносился на публичные слушания. Людей реально волнует вопрос объединения. По сути это ликвидация сельского поселения. Не нужно скрываться за формальными процедурами. Необходимо действительно спросить мнение граждан", - заявил активист.

Идею референдума депутаты не поддержали, но была высказана инициатива провести аудит в тех территориях, где объединение уже стартовало: понаблюдать за тем, как идут там объединительные процессы. Напомним, что в прошлом году в регионе прошли восемь объединений территорий.

В итоге, депутаты заксобрания большинством голосов приняли решение об образовании всех четырех городских округов..