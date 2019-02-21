Прикамский омбудсмен заявил о необходимости лицензирования частных домов престарелых

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков обратился к властям Прикамья с предложением усилить контроль за деятельностью частных приютов для пожилых людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.

По данным уполномоченного, динамика жалоб за 2018 г. по сравнению с 2017 г. выросла. За год поступило семь жалоб на частные приюты и 30 - на государственные. Выявлено 11 недобросовестных негосударственных организаций и четыре физических лица, предоставляющих социальные услуги. В судебном порядке прекращена деятельность четырех приютов. В госучреждения социального обслуживания из частных приютов вывезено около 40 человек.

Из-за того, что в последнее время участились случаи вопиющего нарушения прав человека в частных приютах, Павел Миков считает необходимым на федеральном уровне установить необходимость лицензировать их деятельность. По словам омбудсмена в некоторых учреждениях персонал связывал пациентов веревками. Проводить проверки "частников" невозможно. И зачастую об истинном положении дел в частных социальных учреждениях становится известно уже после того, как пожилые люди попадают в больницы с сильным истощением.

Как сообщало Накануне.RU, в 2018 г. в частном доме в Индустриальном районе Перми ранее судимая за аналогичное преступление 57-летняя местная жительница и её 36-летний знакомый наняли работников и создали частный приют "Надежда". При этом помещения дома не соответствовали профильным требованиям. За стариками ухаживали, не имея на то лицензии, без обязательного медицинского персонала и специалистов для предоставления психологических, педагогических и бытовых услуг. В момент возбуждения уголовного дела, в ноябре 2018 г., в приюте жили четыре постояльца. 6 февраля 2019 г. по поручению следователя прошла повторная проверка "Надежды", которая и вскрыла нарушения. Возбуждено ещё одно уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей", которое объединено с первым делом. В приюте во время новой проверки находилось уже 12 человек. Пятеро отправлены в больницу, семеро – в другие социальные учреждения.