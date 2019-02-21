Пассажирский самолет по пути в Лондон случайно превысил скорость звука

Авиалайнер компании Virgin Atlantic Boeing-787, следовавший рейсом Лос-Анджелес - Лондон, случайно превысил скорость звука благодаря мощному воздушному потоку.

Отмечается, что воздушное судно из-за "ускорения" прибыло в пункт назначения почти на 50 минут раньше.

Авиалайнер на высоте 11 км попал в зону сильного ветра, передает Regnum со ссылкой на Popular Mechanics. В итоге его скорость достигла 800 миль в час (1285 км/ч). Формально его максимум - 956 километров в час.

Отметим, согласно данным Википедии, известны всего два серийно выпускавшихся пассажирских сверхзвуковых самолета, выполнявших регулярные рейсы. Это советский самолет Ту-144, совершивший первый полет 31 декабря 1968 года и бывший в эксплуатации с 1975 по 1978 год и выполнивший двумя месяцами позже полет англо-французский Concorde, совершавший трансатлантические и чартерные рейсы с 1976 по 2003 год.

Они значительно сокращали время дальних перелетов, использовали незагруженное воздушное пространство (≈18 км) выше обычной высоты 9 - 12 км, где совершали полеты вне воздушных трасс.