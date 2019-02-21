Жители Муравленко предпочитают гражданский брак и трёх и более детей в семье

На заседании заксобрания Ямала глава Муравленко Александр Подорога рассказал о жизни города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Одним из приоритетов работы власти является обеспечение социальных обязательств перед жителями. Основа развития города – бюджет, 75% расходов которого имеет социальную направленность. Дефицита и долгов нет. Город в 2018 г. вошёл в пятёрку лучших городов Ямала по отдельным показателям бюджета.

"Демографическая обстановка остаётся стабильной. Число семей, где родились третий и последующий дети, растёт. Сейчас в городе живёт 565 многодетных семей – тех, где трое и более детей", - сказал Подорога.

Падает число зарегистрированных браков. В последние три года люди чаще живут гражданским браком. Более трети городских пенсионеров продолжают работать, однако каждый год число таких работников снижается. Уровень безработицы – чуть более 1%. Волнует главу отток населения – молодых людей в возрасте от 20 лет и пенсионеров.

Для сопровождения инвестиционных проектов создан принцип "одного окна".

Жилищный фонд – 357 домов. Большинством руководят управляющие компании, однако есть и Территориальные общественные самоуправления. Требует обновление автобусного парка города. Осенью 2018 г. город стал лауреатом первой степени на конкурсе по способности обеспечить безопасность жителей. Мэр рассказал, что в городе созданы и трансформируются различные скверы и парки, их делают комфортными для людей. Он высказался о переселении жителей из "бочек".

"Проблема в том, что они - движимое имущество, их принесли с месторождений. Ищем возможность переселения - рассматриваем смену вида собственника, жилищную субсидию. Восемь семей уже переехали – там живут дети. Разговаривал с губернатором, решали, как подвести правовое поле. В этом году решим проблему", - сказал Подорога.

"Развитие территорий – создание зон повышенной комфортности. Возросли требования жителей – они хотят видеть умные и функциональные объекты, испытывать ощущение комфорта и безопасности. Город создаёт своё неповторимый имидж", - сказал Подорога.

В городе скоро появится школа на 500 мест, детсад на 235 мест. В 2019 г. снесут 43 ветхих и аварийных дома. В городе – 23 балка, где живут 65 человек, около трети их них – несовершеннолетние. На расселение надо 48 млн руб. В городе есть 57 несанкционированных свалок. В городе – 68 общественных объединений, около 10 из них могут занять нишу социального предпринимательства. В 2018 г. на это по конкурсу дали 4,5 млн руб. По прогнозу на этот год, из городского бюджета выделят не мене 7 млн руб.

С 2013 г. в городе работает муниципальная программа по развитию здравоохранения. Город адаптируют для маломобильных групп жителей. С 2010 г. адаптируют под их нужды уже имеющиеся строения, а новые изначально строят так, чтобы людям с ограниченными возможностями было удобно.

"Качественное образование – социальный лифт для горожан. На развитие образовательной среды получено 15 млн руб. Муравленко – лидер округа по ГТО: нормы сдают даже детсадовцы", - сказал Подорога.

Напомним, ранее в заксобрании Ямала рассказали о развитии Салехарда, Лабытнанги и Приуральского района.