21 Февраля 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

На трассе под Екатеринбургом рейсовый микроавтобус влетел в снегоуборочную технику – пять человек в больнице

Сегодня около 4 часов утра на Челябинском тракте недалеко от села Патруши произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса, который перевозил людей из Казахстана в Екатеринбург. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области, в результате аварии пострадали пять человек.

По информации Госавтоинспекции, водитель автобуса – уроженец Казахстана не рассчитал дистанцию и врезался в автомобиль снегоуборочной техники, который находился впереди. В момент аварии в автобусе всего находилось шесть пассажиров, которые направлялись из Казахстана в Екатеринбург на торговый рынок "Таганский ряд". Пять пассажиров с травмами различной степени тяжести были доставлены бригадой "скорой помощи" в городскую больницу Екатеринбурга №36. Двое пострадавших сейчас находятся в реанимационном отделении.

авария на Челябинском тракте, микроавтобус, ДТП(2019)|Фото: служба спасения Сова

авария на Челябинском тракте, микроавтобус, ДТП(2019)|Фото: служба спасения Сова

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На трассе под Екатеринбургом рейсовый микроавтобус влетел в снегоуборочную технику – пять человек в больнице

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Теги: авария, ДТП, Патруши, Челябинский тракт, пострадавшие, микроавтобус, пассажиры



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