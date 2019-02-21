На трассе под Екатеринбургом рейсовый микроавтобус влетел в снегоуборочную технику – пять человек в больнице

Сегодня около 4 часов утра на Челябинском тракте недалеко от села Патруши произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса, который перевозил людей из Казахстана в Екатеринбург. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области, в результате аварии пострадали пять человек.

По информации Госавтоинспекции, водитель автобуса – уроженец Казахстана не рассчитал дистанцию и врезался в автомобиль снегоуборочной техники, который находился впереди. В момент аварии в автобусе всего находилось шесть пассажиров, которые направлялись из Казахстана в Екатеринбург на торговый рынок "Таганский ряд". Пять пассажиров с травмами различной степени тяжести были доставлены бригадой "скорой помощи" в городскую больницу Екатеринбурга №36. Двое пострадавших сейчас находятся в реанимационном отделении.