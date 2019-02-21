Тюменского чиновника арестовали в зале суда: он отправится в колонию

Глава Ярковского района Тюменской области Евгений Щукин ближайшие три года проведет в колонии общего режима. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое решение вынес Тюменский районный суд.

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Теперь уже бывший чиновник был признан виновным в вводе в эксплуатацию жилого дома в санитарной зоне завода. Жилые помещения оказались непригодны для проживания, однако это не помешало местным властям подписать документы на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

Сам Щукин вины не признал и утверждал, что подпись на документах не его, но экспертиза показала, что "автограф" принадлежит именно Щукину. Кроме этого, суд обязал экс-чиновника выплатить потерпевшим (всего 16 человек) по 100 тыс. руб. компенсации.

Добавим, Щукин является членом правительства Тюменской области на общественных началах, "по согласованию".