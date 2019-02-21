21 Февраля 2019
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Общество Курганская область

Следственный комитет просит курганских родителей объяснить своим детям, что весной опасно выходить на лед

Следственный комитет обратился к курганским родителям с просьбой провести разъяснительные беседы с детьми об опасности нахождения на льду в весенний период.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области, весна всегда характеризуется таянием снега, льда, подмыванием грунта и паводковым периодом - в это время дети продолжают ходить по льду, что может быть опасно для жизни.

"Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода. Предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им играть у воды, пресекайте лихачество", - отметили в СК.

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Следственный комитет просит курганских родителей объяснить своим детям, что весной опасно выходить на лед

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Теги: СК, лед, дети, опасность, родители, весна



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