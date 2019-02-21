Судебные приставы продали автомобиль экс-главы Копейска, осужденного за взятки

Судебные приставы продали автомобиль Toyota Camry экс-главы Копейска Вячеслава Истомина, осужденного за взятки. Средства в размере 479 тысяч рублей перечислены в доход бюджета.

Напомним, в конце июня 2017 года суд приговорил Истомина к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей за взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Челябинской области, в рамках взыскания штрафа судебными приставами были заблокированы счета осужденного. С них производились списания от 10 руб. до 9 тыс. руб.

В июне 2018 году суд разрешил экс-мэру рассрочку в выплате штрафа сроком на 60 месяцев по 83 тысячи рублей ежемесячно.

Таким образом, в настоящий момент в бюджет РФ было направлено 498 тыс. руб. Также велась работа по продаже автомобиля Toyota Camry и мотовездехода Polaris бывшего чиновника.

Автомобиль продали с торгов за 479 тыс. руб. На очереди – реализация мотовездехода. Его оценивают в пределах 200 тысяч рублей.