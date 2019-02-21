21 Февраля 2019
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Экономика В России

Ритейлеры предупредили о задержках в поставках молочной продукции

Крупнейшие торговые сети России предупредили о возможных проблемах с поставками молочных и кисломолочных продуктов. Об этом говорится в обращении Ассоциации компаний розничной торговли к Минэкономразвития, пишет газета "Известия".

1 июля в силу должен вступить приказ Минсельхоза, который обязывает оформлять ветеринарные сопроводительные документы на готовую молочную продукцию, а также вносить их в единую систему.

В министерстве считают, что данное решение поможет снизить долю контрафактной продукции на рынке. Однако ритейлеры уверены, что выполнение требований приказа "серьезно замедлит доставку товаров в магазины".

Стоит отметить, ранее Роспотребнадзор проводил исследования молочных продуктов. Отмечалось, что информация о массовой фальсификации в молока и творога растительными жирами не подтверждается.

В ноябре, согласно исследованиям, всего 7% молока и 8% сыра в магазинах содержали растительные жиры. Подавляющее большинство продукции соответствуют всем обязательным требованиям, отмечали в Роспотребназдоре.

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Ритейлеры предупредили о задержках в поставках молочной продукции

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Теги: молочная продукция, ритейлеры



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