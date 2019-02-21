В Зауралье конкурс по выбору регионального "мусорного" оператора объявят в мае

Отбор на конкурс по выбору регионального "мусорного" оператора объявят в мае этого года, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

Отмечается, что до конца этого года в регионе установят единый тариф на услугу по вывозу отходов.

"В планах - актуализировать данные территориальной схемы и проработать проблемные вопросы по местам временного накопления отходов и объектам размещения отходов", - отметили в пресс-службе.

Как сообщало Накануне.RU, с 1 января 2019 года по России стартовала "мусорная реформа". С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. Указ о создании РЭО подписан в январе 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным.