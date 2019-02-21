ГИБДД Екатеринбурга предупредила водителей о рейдах в праздничные выходные

ГИБДД Екатеринбурга предупредила водителей о проведении в городе рейдов в предстоящие выходные дни.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, профилактическое мероприятие "Безопасная дорога" направлено на выявление и пресечение фактов управления автомобилем в состоянии опьянения. Как пояснили в ведомстве, рейдовые проверки массово охватят всю центральную часть Екатеринбурга и его отдаленные территории.

В ГИБДД просят не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ездят в состоянии опьянения. Передать информацию можно, позвонив по телефонам: (343) 263-19-02, 269-77-00 или 02. Госавтоинспекция обещает принять все необходимые оперативные меры реагирования на каждое сообщение.

В ближайшие выходные в стране будет отмечаться День защитника Отечества. В ведомстве заверили, что несмотря на праздничное настроение, ко всем нарушителям будут применены самые строгие меры в рамках административного и уголовного законодательства.