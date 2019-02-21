21 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Канцлер Австрии заявил о поддержке "Северного потока-2", несмотря на позицию Трампа

Канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил о намерении продолжить продвигать проект "Северный поток – 2".

США уже грозили санкциями компаниям, входящим в трубопроводный консорциум. Однако канцлер Австрии подтвердил, что австрийская нефтегазовая компания OMV AG является важным партнером проекта.

По его словам, новые маршруты поставок газа в Европу не будут иметь никаких негативных последствий для США.

Курц также отметил, что европейские страны могли бы покупать больше природного газа у Штатов, если бы цена была конкурентоспособной, передает Regnum.

Ранее в Австрии заявляли, что проект "Северный поток-2" будет способствовать стабильности и безопасности в ЕС.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в ноябре прошлого года Киев договорился с США вместе противодействовать "Северному потоку-2". На днях канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что европейские страны достигли соглашения по вопросу газопровода "Северный поток-2".

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Канцлер Австрии заявил о поддержке "Северного потока-2", несмотря на позицию Трампа

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Теги: австрия, северный поток-2, сша



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