Канцлер Австрии заявил о поддержке "Северного потока-2", несмотря на позицию Трампа

Канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил о намерении продолжить продвигать проект "Северный поток – 2".

США уже грозили санкциями компаниям, входящим в трубопроводный консорциум. Однако канцлер Австрии подтвердил, что австрийская нефтегазовая компания OMV AG является важным партнером проекта.

По его словам, новые маршруты поставок газа в Европу не будут иметь никаких негативных последствий для США.

Курц также отметил, что европейские страны могли бы покупать больше природного газа у Штатов, если бы цена была конкурентоспособной, передает Regnum.

Ранее в Австрии заявляли, что проект "Северный поток-2" будет способствовать стабильности и безопасности в ЕС.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в ноябре прошлого года Киев договорился с США вместе противодействовать "Северному потоку-2". На днях канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что европейские страны достигли соглашения по вопросу газопровода "Северный поток-2".