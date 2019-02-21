Пинаев бодро поругал "Рифей" за тарифы, но побоялся выйти к горожанам на митинг?

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, как сообщают в мэрии, "подверг жесткой критике" работу компании "Рифей", которая оказывает услугу по вывозу мусора. 20 февраля мэр встретился с гендиректором компании Константином Фрумкиным и руководителем филиала в Свердловской области Федором Потаповым, чтобы обсудить ситуацию с некорректными квитанциями по услуге обращения с ТКО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Владислав Пинаев подчеркнул, что сложившаяся ситуация имеет огромный общественный резонанс, поэтому требует незамедлительных мер для ее урегулирования.

"За последнее время зафиксировано более 50 тысяч обращений в связи ошибочно выставленными квитанциями, большую обеспокоенность проявляют пожилые люди, которые не знают, что делать", - сказал глава города. Он добавил, что от проблем людей никто "отмахиваться" не будет, и муниципалитет задействует все ресурсы для урегулирования ситуации.

Отметим также, что в ближайшие выходные в городе планируется митинг против повышения тарифов за вывоз мусора. Заявку на проведение мероприятия подавал Нижнетагильский горком КПРФ. Однако позже коммунисты заявили, что митинг оказался под угрозой срыва - в мэрии могут наложить запрет на его проведение.

Как рассказывал первый секретарь Нижнетагильского горкома КПРФ Михаил Бояркин, на митинг 23 февраля они пригласили мэра Владислава Пинаева, чтобы получить от него ответы на многие вопросы, связанные с "мусорной" реформой. Однако, как уточнили Накануне.RU в мэрии, участие главы города в данном мероприятии не планируется. В администрации также не смогли пояснить, будет ли все-таки акция согласована. Кстати, буквально вчера в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин призвал чиновников не отмахиваться от граждан, недовольных "мусорной" реформой.

В Нижнем Тагиле установлен самый высокий для Свердловской области тариф на вывоз мусора в размере 845 руб. Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов уже критиковал назначенного думой мэра Пинаева за то, что он не в состоянии объяснить горожанам, из чего складывается эта сумма. По мнению президентского наместника, Тагил превратился в "территорию особого риска". Очевидно, что произошло это с молчаливого соглашательства главы города (некогда называвшегося "Путинградом"), который, надо полагать, был прекрасно осведомлен о планах регоператора.