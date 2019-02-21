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Бывшего южноуральского омбудсмена хватил приступ при задержании в столице

Стали известны подробности задержания в столице Алексея Севастьянова, экс-омбудсмена Челябинской области. В ходе операции бывшего чиновника хватил приступ. Об этом сообщается на сайте адвокатской компании "Трунов, Айвар и партнеры", юристом которой в последние годы трудился Севастьянов, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главы компании Игоря Трунова, правоохранители вменяют Севастьянову "покушение на мошенничество", однако, в чем именно обвиняется задержанный, глава адвокатской конторы не уточнил. Теперь суд в Челябинске должен избрать меру пресечения.

В момент задержания Севастьянову, по словам Трунова, понадобилась медицинская помощь из-за приступа, это могло стать причиной отмены его вылета в Челябинск, однако не стало.

Как сообщил член совета по правам человека при президенте России Андрей Бабушкин, уголовное дело связано с фермерской деятельностью Севастьянова и получением гранта. В 2016 году экс-омбудсмен зарегистрировался как глава крестьянского фермерского хозяйства, у него был земельный надел. В апреле 2017 года он подал заявку на грант, который не получил. Якобы основанием для возбуждения уголовного дела стало то, что при подаче заявки на грант в мае 2017 года он указал, что имеет в собственности 21 голову крупного рогатого скота. При этом Севастьянов приобрел права на коров в апреле 2017 года, однако датой составления договора стороны указали декабрь 2016 года.

Алексей Севастьянов с 2010 по октябрь 2015 года был уполномоченным по правам человека в Челябинской области, затем в 2016 году пытался избраться в Госдуму по Металлургическому округу Челябинска сначала от одной, а затем от второй партии. В результате до выборов был недопущен и получил уголовное дело по обвинению в мошенничестве и незаконной растрате денежных средств. Как поясняет нынешний работодатель экс-омбудсмена Игорь Трунов, задержание никак не связано с тем уголовным преследованием, потому что "все сроки вышли". Кстати, избираться Алексей Севастьянов планировал по округу, в котором в итоге победил "единоросс" Владимир Бурматов, ныне глава думского комитета по экологии.

Проблемы в карьере и бизнесе у Севастьянова и его семьи началась с началом "падения" экс-губернатора Михаила Юревича, адвокат Трунов как раз выступал защитником бывшего руководителя Челябинской области, которого силовики обвиняют в получении многомиллиардных взяток. Сразу после проигрыша думской кампании Севастьянов не раз заявлял о давлении на бизнес его семьи в Челябинске, жаловался на попытки отъема автостоянок на то, что с прежним руководителем города Евгением Тефтелевым "невозможно договориться".

После череды безуспешных судов и получения административного ареста за неповиновение полиции (Севастьянов говорил о том, что выполнял свои профессиональные обязанности как юрист) вынужден был перебраться на постоянное место жительства из Челябинска в Краснодарский край.

Накануне.RU продолжит следить за развитием событий.

Алексей Севастьянов, камера,(2017)|Фото: пресс-служба ОНК
Здесь и на фото превью Севастьянов при проверке камер колонии в должности уполномоченного

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Бывшего южноуральского омбудсмена хватил приступ при задержании в столице

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Теги: Алексей Севастьянов, задержание Алексея Севастьянова, Михаил Юревича



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Ранее 21.02.2019 08:21 Мск Экс-омбудсмен Челябинской области Алексей Севастьянов задержан в Москве

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