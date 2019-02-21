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КТЗ по суду заплатит "Курганмашзаводу" долг в 2,6 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал с концерна "Тракторные заводы" 2,6 млрд руб. в пользу "Курганмашзавода", решение пока не вступило в законную силу, об этом Накануне.RU сообщил собственный источник в руководстве КМЗ.

В пресс-службе предприятия информацию не подтвердили, но и не опровергли, попросив составить официальный запрос.

"Курганмашзавод" обратился в суд еще в начале осени прошлого года, потребовав взыскать с КТЗ 2,687 млрд рублей.

Согласно резолютивной части решения суда, задолженность взыскивается по договору №1 от 7 октября 2015 года в размере 1 млрд 804 млн 991 тыс. 981 руб. 68 коп., также проценты за пользование чужими деньгами в размере 248 млн 654 тыс. 838 руб. 79 коп., а также по договору от этой же даты, но за номером 6 в размере 557 млн 399 тыс. 187 руб. 80 коп., и проценты за пользование чужими деньгами в размере 76 млн 787 тыс. 47 руб. 58 коп.

Ранее стало известно, что Курганский машиностроительный завод полностью перейдет под управление госкорпорации "Ростех" в первом квартале этого года - такое заявление в декабре 2018 года сделал замгендиректора АО "НПО "Высокоточные комплексы" Александр Шуляков на встрече с главой Зауралья Вадимом Шумковым.

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КТЗ по суду заплатит "Курганмашзаводу" долг в 2,6 млрд рублей

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Теги: КТЗ, Курганмашзавод, долг, Арбитражный суд, Москва



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