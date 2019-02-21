21 Февраля 2019
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Происшествия Челябинская область

Экс-омбудсмен Челябинской области Алексей Севастьянов задержан в Москве

Бывшего уполномоченного по правам человека Алексея Севастьянова задержали в Москве и доставили в Челябинск.

"Только что из Домодедова позвонил Александр Юрин - оказывается летят вместе из Москвы с Алексеем Севастьяновым. Ага, последний "в сопровождении" двоих в штатском", вежливо попросивших прекратить разговор с Севастьяновым. Спасибо, хоть без наручников и проблесковых маячков", - написала на своей странице в Facebook правозащитница Валерия Приходкина.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались.

Как сообщил член совета по правам человека при президенте России Андрей Бабушкин, уголовное дело связано с фермерской деятельностью Севастьянова и получением гранта. В 2016 году экс-омбудсмен зарегистрировался как глава крестьянского фермерского хозяйства, у него был земельный надел. В апреле 2017 года он подал заявку на грант, который не получил.

"Вместо этого примерно в феврале 2018 года было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ. Основанием для возбуждения уголовного дела стало то, что при подаче заявки на грант в мае 2017 года он указал, что имеет в собственности 21 голову крупного рогатого скота. При этом Севастьянов приобрел права на данных коров в апреле 2017 года, однако датой составления договора стороны указали декабрь 2016 года", - рассказал он.

По словам правозащитника, 20 февраля Севастьянова вызвали в УЭБ и ПК ГУ МВД по Москве, куда прибыл следователь и двое оперуполномоченных из ГУ МВД по Челябинской области.

"На момент моего прибытия у Севастьянова находился наряд скорой помощи, сотрудник которой сообщил, что у Севастьянова давление – 170, однако госпитализировать его следователь не позволил. После составления протокола о признании подозреваемым, адвокат с протоколом ознакомлен не был. Примерно в 21.00 Севастьянов был вывезен в аэропорт для перевозки в Челябинск", - отметил он.

Бабушкин обратился к председателю СПЧ Михаилу Федотову с просьбой обратиться к министру внутренних дел России и генпрокурору о проверке обоснованности возбуждения уголовного дела и задержания Севастьянова.

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Экс-омбудсмен Челябинской области Алексей Севастьянов задержан в Москве

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Теги: Алексей Севастьянов, задержание, уголовное дело,



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