Crocus Group готова стать новым подрядчиком по строительству "Восточного"

Компания Crocus Group готова стать подрядчиком "Роскосмоса" по строительству космодрома Восточный, если поступит соответствующее поручение правительства.

Об этом сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе группы со ссылкой на ее президента Араза Агаларова.

Напомним, в октябре был подписан контракт на строительство стартового стола под комплекс "Ангара" с ПСО "Казань". Сообщалось, что объем капитальных вложений составит 38,7 млрд руб., а общая площадь участка стартового комплекса составит 89 га.

Однако из-за разбирательств компании с ФНС, требовавшей банкротства "Казани", стройкой займется другая компания, пишет "Коммерсант". Заключить новый контракт планируется до начала весны.

По данным источников, в числе вероятных подрядчиков стройки - Crocus Group Агаларова, "Стройтрансгаз" Михаила Хряпова или "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.

Ранее госкорпорация "Роскосмос" попросила дополнительные средства на строительство космодрома Восточный. Об этом сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев. По его данным, в настоящее время построено 5 из 19 запланированных объектов.