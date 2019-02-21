21 Февраля 2019
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Экономика В России

Crocus Group готова стать новым подрядчиком по строительству "Восточного"

Компания Crocus Group готова стать подрядчиком "Роскосмоса" по строительству космодрома Восточный, если поступит соответствующее поручение правительства.

Об этом сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе группы со ссылкой на ее президента Араза Агаларова.

Напомним, в октябре был подписан контракт на строительство стартового стола под комплекс "Ангара" с ПСО "Казань". Сообщалось, что объем капитальных вложений составит 38,7 млрд руб., а общая площадь участка стартового комплекса составит 89 га.

Однако из-за разбирательств компании с ФНС, требовавшей банкротства "Казани", стройкой займется другая компания, пишет "Коммерсант". Заключить новый контракт планируется до начала весны.

По данным источников, в числе вероятных подрядчиков стройки - Crocus Group Агаларова, "Стройтрансгаз" Михаила Хряпова или "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.

Ранее госкорпорация "Роскосмос" попросила дополнительные средства на строительство космодрома Восточный. Об этом сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев. По его данным, в настоящее время построено 5 из 19 запланированных объектов.

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Crocus Group готова стать новым подрядчиком по строительству "Восточного"

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Теги: Crocus Group, космодром Восточный



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