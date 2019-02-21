Мэр Екатеринбурга одобрил строительство храма святой Екатерины

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории возле Театра драмы, где планируется строительство храма святой Екатерины. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Храм святой Екатерины хотят возвести в границах улицы Бориса Ельцина – продолжения улицы Боевых дружин – набережной Рабочей молодежи – Октябрьской площади – улицы Антона Валека. Ожидается, что храм будет построен к 300-летию Екатеринбурга.

Ранее в уральской столице прошли общественные обсуждения по этому вопросу. "За" проект храма проголосовали 3 тыс. 107 человек, а против – 192. Между тем, инициативная группа жителей города выступила с заявкой о проведении референдума, избирком одобрил заявку, а теперь судьба референдума будет решаться на ближайшем заседании гордумы - 27 февраля.

Храм святой Екатерины изначально планировалось построить в акватории городского пруда Екатеринбурга, однако жители уральской столицы активно выступали против этой идеи. В октябре 2017 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с инициативой перенести место строительства собора на площадку перед Театром драмы. Разрешение приступить к разработке проектов планировки и межевания территории для строительства было дано министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области в конце ноября.