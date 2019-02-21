21 Февраля 2019
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Наука и техника За рубежом

Чудо-гаджет: Samsung презентовала первый в мире гибкий смартфон

В среду в Сан-Франциско компания Samsung провела презентацию своих новых гаджетов. "Гвоздем программы" стал смартфон Samsung Galaxy Fold со складным безрамочным дисплеем и сразу шестью камерами.

Три из них поместили на задней стороне, две на внутренней, а еще одну оставили на лицевой. В разложенном состоянии диагональ экрана достигает 7,3 дюйма, а внешний дисплей имеет диагональ 4,6 дюйма, причем им можно пользоваться и в сложенном состоянии.

Samsung Galaxy Fold(2019)|Фото: news.samsung.com

Samsung Galaxy Fold(2019)|Фото: news.samsung.com

Также модель получила 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной. Гаджет оснастили двумя аккумуляторами, современным процессором, а также сканером отпечатков пальцев. Модель может заряжаться сама и одновременно заряжать другие устройства с помощью беспроводной технологии.

Известно, что первый в мире гибкий смартфон, который представлен в четырех цветах, начнет продаваться с 26 апреля - за него попросят минимум 1 тыс. 980 долларов. Galaxy Fold выпустят лимитированным тиражом в 1 миллион штук, устройства официально представят только в 10 странах, в том числе и в России. Эксперты полагают, что в РФ гаджет будет стоить около 150 тысяч рублей и появится в мае, пишет Infox.ru.

Напомним, недавно Huawei обошел IPhone в рейтинге лидеров современных смартфонов.

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Чудо-гаджет: Samsung презентовала первый в мире гибкий смартфон

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Теги: Samsung, смартфон, гаджет



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