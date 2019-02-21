21 Февраля 2019
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Fitch из-за проблем с ликвидность понизило рейтинг ключевого подрядчика НОВАТЭКа на Ямале

Агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги компании "Инвестгеосервис" с В + до B- и поместило их в список Rating Watch "Негативный". Причина - недостаточность краткосрочной ликвидности у компании, передает корреспондент Накануне.RU.

"Инвестгеосервис" осуществляет полный цикл строительства нефтяных и газовых скважин любой сложности, конструкции и назначения, компания работает на Ямале, основным ее заказчиком выступает НОВАТЭК - на контракты с компанией приходится 69% выручки "Инвестгеосервиса". Доля компании на российском рынке составляет около 2%.

Остатки денежных средств и подтвержденные кредитные линии не могут быть достаточными для покрытия убытков и покрытия изменений уровня оборотного капитала, отмечается в сообщении Fitch. Кредитные линии на конец 2018 г. покрывали лишь половину краткосрочного долга компании.

Компания ведет переговоры о привлечении дополнительных кредитных линий, однако понижение рейтинга может привести к проблемам с поисками финансирования.

Инвестгеосервис(2019)|Фото:vk.com/investgeoservis


Помимо ликвидности, рейтинги "Инвестгеосервиса" сдерживаются относительно небольшим размером и зависимостью от одного клиента - НОВАТЭКа. При этом Fitch указывает на усилений позиций конкурента компании - Eurasia Drilling Company Limited, у которой большая географическая диверсификация и нет проблем с ликвидностью.

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Fitch из-за проблем с ликвидность понизило рейтинг ключевого подрядчика НОВАТЭКа на Ямале

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Теги: Инвестгеосервис, НОВАТЭК, Fitch



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