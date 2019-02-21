В МИД РФ посоветовали НАТО не нервничать из-за послания Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию НАТО на военную часть послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Напомним, официальный представитель организации Пирс Казалет осудил "угрозы" в отношении союзников альянса, якобы содержащиеся в послании.

При этом, по его словам, оно "принято к сведению". Казалет также отметил, что в НАТО призывают Москву вернуться к соблюдению норм Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы не допустить новой гонки вооружений.

"Зачем сразу так нервничать", - отреагировала в фэйсбуке Захарова. Она напомнила, что год назад Запад после послания Путина заявлял, что "российских мультиков" с новейшими видами вооружений "опасаться не надо, что все это блеф Кремля".

Уж не подумали ли в НАТО, добавила Захарова, что российская сторона "будет делать селфи" с альянсом после расширения объединения и выхода США из ПРО. При этом она подчеркнула, что действия Россия являются "исключительно ответной мерой".

Как сообщало Накануне.RU, Путин в послании Федеральному собранию обвинил Вашингтон в надуманных предлогах для выхода из ДРСМД, а также предупредил о зеркальных мерах, которые российская сторона вынуждена будет принять в случае размещения ракет США в Европе.