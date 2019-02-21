РФПИ и Saudi Aramco направили в ФАС запрос на согласование покупки доли "Новомета"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с саудовской государственной нефтяной компанией Saudi Aramco согласовали основные условия по инвестированию в ГК "Новомет". Запрос о согласовании сделки направлен в ФАС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда.

"Новомет" выходит на рынок Саудовской Аравии, отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. "В партнерстве с Saudi Aramco мы планируем поддержать экспансию компании на других ближневосточных рынках и содействовать усилению ее производственной и технологической базы".

напомним, сделки должна была быть закрыта до конца 2018 г. Эксперты отмечали, что покупку доли может не согласовать ФАС.