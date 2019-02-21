21 Февраля 2019
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Политика

РФПИ и Saudi Aramco направили в ФАС запрос на согласование покупки доли "Новомета"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с саудовской государственной нефтяной компанией Saudi Aramco согласовали основные условия по инвестированию в ГК "Новомет". Запрос о согласовании сделки направлен в ФАС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда.

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"Новомет" выходит на рынок Саудовской Аравии, отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. "В партнерстве с Saudi Aramco мы планируем поддержать экспансию компании на других ближневосточных рынках и содействовать усилению ее производственной и технологической базы".

напомним, сделки должна была быть закрыта до конца 2018 г. Эксперты отмечали, что покупку доли может не согласовать ФАС.

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РФПИ и Saudi Aramco направили в ФАС запрос на согласование покупки доли "Новомета"

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Теги: Российский фонд прямых инвестиций, Новомет



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