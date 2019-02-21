21 Февраля 2019
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"Атлетико" уверенно одолел "Ювентус" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Испанский "Атлетико" уверенно одолел итальянский "Ювентус" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в среду вечером в Мадриде и завершилась со счетом 2:0, передает корреспондент Накануне.RU.

Все голы были забиты под занавес встречи: сначала на 78-й минуте отличился Хосе Мария Хименес, а через 5 минут Диего Годин увеличил преимущество хозяев. Атака "Ювентуса" во главе с Криштиану Роналду не сумела поразить ворота Яна Облака.

Ответная игра между этими командами пройдет 12 марта в Турине.

Еще в одном матче дня немецкий "Шальке" на своем поле уступил английскому "Манчестер Сити" со счетом 2:3.

Напомним, ранее состоялись еще две встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.

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"Атлетико" уверенно одолел "Ювентус" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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Теги: Атлетико, Ювентус, Лига чемпионов



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