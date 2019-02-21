Курганский университет назвал проплаченным рейтинг эффективности вузов

Рейтинг эффективности высших учебных заведений РФ, составленный национальным фондом поддержки инноваций в сфере образования за 2018 год, по результатам которого Курганский госуниверситет уступил всем остальным вузам региона, в КГУ назвали проплаченным, передает корреспондент Накануне.RU.

Проректор по образовательной деятельности Алексей Зайцев рассказал, что указанный фонд с 2013 года пытается договориться о сотрудничестве с курганским вузом, однако в КГУ отказались платить за его услуги.

Стоит отметить, что Минобрнауки ежегодно представляет "черные списки" неэффективных вузов. Мониторинг, призванный выявлять некачественные образовательные учреждения, сегодня не является механизмом отражения реальной ситуации в отрасли - об этом еще в 2015 году заявлял первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию, депутат от Челябинской области Владимир Бурматов.



Согласно опубликованному фондом поддержки инноваций в сфере образования рейтингу, впереди КГУ оказались Курганская государственная сельхозакадемия и Шадринский государственный педагогический университет, а также курганские филиалы РАНХиГСа и УрГУПСа.

При составлении рейтинга якобы учитывались образовательная, научно-исследовательская, международная деятельность, зарплата преподавателей вузов, а также трудоустройство выпускников. Однако Алексей Зайцев отметил, что все эти индикаторы, в отличие от других зауральский вузов, КГУ выполнил. Неожиданный результат он объяснил непрозрачностью критериев оценки составителей рейтинга.

"Как только появляются какие-то мониторинги, появляются организации, которые стремятся на них заработать. Это просто продавливание программного продукта сомнительного происхождения", - сообщил Накануне.RU Зайцев.

По его данным, стоимость таких программ составляет около 30 тыс. рублей, при этом они ежегодно требуют обновления за дополнительную плату.

"Я этому рейтингу в какой-то степени благодарен, потому что я увидел, что такие вузы, как Челябинский госуниверситет, Уральский государственный экономический университет, Уральский горный университет находятся ниже нас", - добавил Зайцев.

В распоряжении Накануне.RU имеется так называемый прайс, где прописаны все цены за покупку подобных программ.

Стоит отметить, что международная организация UniPage, специализирующаяся на высшем образовании за рубежом, составила свой рейтинг эффективности российских вузов - Курганский госуниверситет в нем занимает 72 место.