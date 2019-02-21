В Зауралье известный тюменский "единоросс" с приятелями охотился на беременных косуль

В Далматовском районе Курганской области задержали браконьеров - среди них оказался известный тюменский предприниматель, член партии "Единая Россия", председатель комитета по рекламе Торгово-промышленной палаты Тюменской области Виталий Красноштанов, об этом Накануне.RU сообщили собственные источники в полиции региона.

Сообщается, что в автомобиле было несколько человек - помимо Красноштанова незаконной охотой занимались его друзья, также бизнесмены и известные в Тюмени люди. Их фамилии не раскрываются.

Браконьеров задержали, а в багажнике автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, были найдены убитые беременные косули.

Инцидент произошел ночью 20 февраля. Как сообщили в УМВД России по Курганской области, сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, все обстоятельства устанавливаются.