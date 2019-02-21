21 Февраля 2019
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Политика В России

Более трети россиян не поддерживают деятельность президента Путина

64% россиян одобряют деятельность президента России Владимира Путина.

Таковы результаты опроса "Левада-центра". Как сообщили Накануне.RU в организации, противоположного мнения придерживаются 35% респондентов.

Работой главы кабмина Дмитрия Медведева довольны 32% респондентов. Выражают недовольство его деятельностью 67% участников исследования. При этом работой правительства довольны 39% россиян, не довольны - 59%.

Деятельности Госдумы положительно оценивают 36% россиян, противоположного мнения придерживаются 63% опрошенных.

О том, что Россия движется по правильному пути, заявили 45% участников опроса "Левада-центра". Не согласны с ними 46%.

Как сообщалось ранее, падение рейтинга президента России Владимира Путина продолжается. Таковы результаты первого после Нового года опрос ВЦИОМ. В настоящее время российскому лидеру доверяют лишь 33,4% респондентов, тогда как 29 декабря 2018 года было 36,5%. Это минимум с января 2006 года – даты, с которой на сайте ВЦИОМа доступны данные опросов. До осени прошлого года минимум (37,4%) был в разгар массовых протестов в декабре 2011 года.

Российский общественник, лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян заявил, что обрушение рейтинга доверия Владимиру Путину уже необратимо. Кургинян считает, что Путин уже "потерял половину рейтинга, а к лету он потеряет еще половину от оставшегося".

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Более трети россиян не поддерживают деятельность президента Путина

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Теги: президент, Владимир Путин, рейтинг



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