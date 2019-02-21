21 Февраля 2019
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Челябинская прокуратура просит лишить Николая Янова мандата в областном заксобрании

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин подал иск в Центральный райсуд Челябинска с требованием обязать заксобрание "решить вопрос о прекращении полномочий Николая Янова".

Иск принят к производству 18 февраля. Официальный представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева сказала, что обращение в суд — вынужденная мера. "В прошлом году мы вносили в заксобрание представление о том, что выявили не соответствующие действительности данные в декларации о доходах Янова. Заксобрание ответило, что его участие в деятельности иностранной компании не установлен, хотя мы доказывали это документами из Интерпола и ФСБ. В них говорится о том, что Янов фактически является соучредителем чешской компании. В заксобрании ответили, что Янов им предоставил какой-то договор о том, что еще в 2013 году переписал на дочь все доли в компаниях, принадлежавших ему и жене. У нас другие данные",— рассказала Мамаева.

В региональном парламенте к действиям прокуроров относятся скептически. "Николай Янов в прошлом году сумел убедить коллег, что у него нет бизнеса за границей. У заксобрания к нему вопросов нет",— сообщила начальник управления информационной политики парламента Ольга Лихачева.

Информация о том, что у Николая Янова якобы есть бизнес в Чехии, появилась в СМИ летом 2018 года. В публикациях указывалось, что у него есть доли в чешской компании Artel Ural s.r.o., недвижимость в Праге и счет в одном из чешских банков на €65 млн. Якобы сейчас владельцы активов — дочь Янова, имеющая в Чехии вид на жительство, и его партнер Александр Короленко. Впрочем, в публичных чешских реестрах ни Янов, ни его дочь среди учредителей каких-либо местных компаний сейчас не фигурируют.

Николай Янов — депутат областного заксобрания от "Единой России" с 2015 года. Ему принадлежат строительные компании "Артель-С", "УК "Артель-С"" и "Стройинвест". Их суммарная чистая прибыль в 2017 году составила около 237 млн руб. В 2017 году депутат задекларировал доход в размере 1,8 млн руб., его жена заработала 355 млн руб., пишет "Коммерсант".

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Челябинская прокуратура просит лишить Николая Янова мандата в областном заксобрании

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Теги: чиновник, заксобрание



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