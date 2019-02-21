В Нижнем Тагиле 80-летнего ветерана заставляют выплачивать алименты покойной жене

В Нижнем Тагиле ветерана МВД заставляют выплачивать алименты бывшей супруге, которая скончалась в 2018 году.

Мужчине не верят и требуют у него справку о смерти жены. Юрий Бодров прожил в браке с Натальей 40 лет. Несколько лет назад он узнал о ее изменах, супруги решили расстаться. Ветеран должен был выплачивать жене алименты по инвалидности, что он и делал.

В декабре прошлого года Наталья скончалась, однако Бодрова по-прежнему вынуждают платить деньги.

Чтобы прекратить вычеты, необходимо решение суда, несмотря на то, что бывшей супруги уже нет. Данным обстоятельствам заинтересовалась региональная прокуратура, сообщает телеканал "360".