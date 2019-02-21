Росрыболовство ожидает снижения цен на красную икру

В Росрыболовстве ожидают снижения розничных цен на икры лососевых рыб.

Причина тому большие запасы деликатеса на складах. Как сообщил замруководителя ведомства Василий Соколов, добытые в 2018 году объемы в 1,5 раза больше, чем за 2017 год. По его данным, в настоящее время на складах хранится около 25 тыс. т красной икры. Соколов считает, что цены на деликатес будут падать до предстоящей путины, "потому что надо распродать те запасы, что есть, поэтому продолжаем ожидать снижение цены".

Как отметил замруководителя, в рознице цены уже упали на 15-20%, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в 2018 году была рекордная лососевая путина - на Дальнем Востоке выловили 675 тыс. т лососей, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений - за более чем сто лет, сообщает "Интерфакс".