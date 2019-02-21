Голикова: Предложенные Путиным соцльготы обойдутся в 80 млрд рублей

В 2019 году на социальные льготы, о которых говорил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию, будет необходимо 80 млрд руб.

Об этом сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. По ее словам, в следующем году сумма увеличится, так как вырастет число россиян, имеющих право на озвученные российским лидером льготы, сообщает "Российская газета".

При этом Голикова уточнила, что имеется в виду инициатива Путина о расширении с 1 января 2020 года круга семей, которые имеют право на выплаты за первых двух детей, увеличит их охват с 520 до 770 тыс.

Напомним, глава государства 20 февраля в своем послании Федеральному собранию рассказал о предстоящих мерах по повышению благосостояния россиян, в том числе - о механизме социального контракта, а также о новых льготах для многодетных семей.

Тем временем, падение рейтинга президента России Владимира Путина продолжается. Таковы результаты первого после Нового года опрос ВЦИОМ. В настоящее время российскому лидеру доверяют лишь 33,4% респондентов, тогда как 29 декабря 2018 года было 36,5%. Это минимум с января 2006 года – даты, с которой на сайте ВЦИОМа доступны данные опросов. До осени прошлого года минимум (37,4%) был в разгар массовых протестов в декабре 2011 года.

Российский общественник, лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян заявил, что обрушение рейтинга доверия Владимиру Путину уже необратимо. Кургинян считает, что Путин уже "потерял половину рейтинга, а к лету он потеряет еще половину от оставшегося".