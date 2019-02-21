21 Февраля 2019
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Синоптики рассказали о теплой погоде в конце зимы

Конец зимы для большей части России станет весенним.

Как сообщил директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев, теплая погода прогнозируется в Центральном регионе России и на Северо-Западе. Там температура будет на 4-5 градусов выше нормы. Так, в Санкт-Петербурге на этой неделе днем будет от минус пяти до плюс четырех градусов.

В Москва также установится теплая погода, однако 22 февраля похолодает до десяти градусов мороза днем, а в ночь на воскресенье температура может опуститься до минус 18 градусов.

Ожидается, что конец зимы будет на 8-12 градусов выше нормы в Восточной Сибири и Якутии. Теплее обычного в Хабаровском крае и Приамурье.

На Чукотке самым холодным днем станет 22 февраля — 9 градусов мороза днем, сообщает РИА "Новости".

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Синоптики рассказали о теплой погоде в конце зимы

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Теги: погода, зима, весна, синоптики



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