Синоптики рассказали о теплой погоде в конце зимы

Конец зимы для большей части России станет весенним.

Как сообщил директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев, теплая погода прогнозируется в Центральном регионе России и на Северо-Западе. Там температура будет на 4-5 градусов выше нормы. Так, в Санкт-Петербурге на этой неделе днем будет от минус пяти до плюс четырех градусов.

В Москва также установится теплая погода, однако 22 февраля похолодает до десяти градусов мороза днем, а в ночь на воскресенье температура может опуститься до минус 18 градусов.

Ожидается, что конец зимы будет на 8-12 градусов выше нормы в Восточной Сибири и Якутии. Теплее обычного в Хабаровском крае и Приамурье.

На Чукотке самым холодным днем станет 22 февраля — 9 градусов мороза днем, сообщает РИА "Новости".